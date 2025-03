Via alla Settimana della Legalità. Incontri in classe coi magistrati

Torna la Settimana della Legalità a Cormano, da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, con tre incontri che coinvolgeranno soprattutto i ragazzi e i giovani, in occasione della Giornata nazionale della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Si comincia domani mattina con una vera e propria "Scuola della Legalità"; tre donne, magistrati e avvocatesse, terranno alcune "Lezioni di legalità" agli studenti delle scuole medie cittadine: saranno affrontate le tematiche riguardanti l’ambito adolescenziale e saranno trattati i reati come il bullismo, il consumo di droghe, l’imputabilità e l’uso improprio dei social.

Giuseppe Nava