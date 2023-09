Via alla sagra patronale Mostre, tornei e concerti

Inizia nel weekend la tradizionale Festa Patronale di Buccinasco, organizzata dalle parrocchie SS. Gervaso e Protaso e Maria Madre della Chiesa, con la collaborazione del Comitato Pro Festa Patronale, oltre al patrocinio dell’Amministrazione comunale. Fino al 18 settembre le parrocchie propongono momenti devozionali, mostre, concerti e tornei sportivi, oltre alla messa solenne e la processione in programma per domenica 17 settembre. La festa propone anche stand delle associazioni e il luna park ma niente giostre nell’area verde di via Emilia, come stabilito dalla Giunta comunale per "motivi di ordine pubblico e sicurezza". Lo stazionamento delle carovane è consentito per il periodo della festa nel piazzale di viale Lazio". Fr.Gr.