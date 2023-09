Via alla Festa dello sport “10 ore sotto canestro”

Gare, tornei e premiazione dei migliori talenti locali. Con la festa dello sport in programma sabato prossimo e domenica al parco Mattei, San Donato si prepara a vivere un fine settimana anche all’insegna dell’inclusione. "Contiamo nella partecipazione di tanti cittadini", è l’auspicio dell’assessore allo sport Massimo Zuin. Il sabato sarà dedicato all’agonismo: associazioni e realtà sportive organizzeranno gare di tennis, rugby, pallamano, pallanuoto e savate. Nel corso della giornata, inoltre, si svolgerà la prima edizione della "10 ore sotto canestro", iniziativa che inaugurerà i campi da basket dopo il recente restyling. L’evento vedrà la partecipazione di due squadre di basket inclusivo e della Sanga Milano (serie A femminile). La domenica sarà dedicata anche a iniziative di approfondimento. Tra queste, la presentazione di "Joy of Moving", progetto che mira a favorire l’accesso allo sport da parte dei bambini in età scolare, indipendentemente dalla presenza o meno di disabilità. A.Z.