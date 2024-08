Via alla festa dal titolo. Piccolo Principe

Mancano pochi giorni al via della grande Festa di Corsico che anche quest’anno propone tante occasioni di divertimento e incontro per grandi e piccoli. Il tema scelto è il Piccolo Principe. È proprio vero quello che si legge in questo bellissimo libro: “Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Spettacoli musicali, magia e trasformismo, teatro, giochi, concerti, mostre, street food, laboratori per bambini e adulti, momenti dedicati allo sport, arte, giocoleria, “libri da asporto”, contest musicale “Corsico Energy” alla scoperta dei talenti del territorio e tanto altro.

Da non perdere, sabato 7 settembre, la Notte Bianca dei giochi, con negozi aperti, punti ristoro, luna park, spettacoli, magia e musica. In questa edizione la Festa coinvolge anche il Quartiere Burgo e il quartiere di Piazza Europa, con eventi dedicati. L’8 settembre ci saranno occasioni di incontro e divertimento con la Festa dello Sport e delle Associazioni. La Festa di Corsico inizia venerdì 30 agosto, alle 21.30 alla Fontana dell’Incontro, con il saluto del sindaco Stefano Martino Ventura, l’accensione degli addobbi luminosi e lo spettacolo di arte di strada con fuoco e danza aerea. La Festa si concluderà domenica 15 settembre al Parco Resistenza con la consegna delle Civiche Benemerenze e lo spettacolo di fuochi d’artificio.

"Un programma ricco di cultura e intrattenimento – commenta il sindaco Ventura – con tantissime iniziative, giornate speciali, appuntamenti per momenti di gioia e divertimento da trascorrere tutti insieme, con particolare attenzione all’intrattenimento dei bambini. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per realizzare questa grande manifestazione a Corsico".