Via alla campagna “A Natale prendi il bus”

Autoguidovie lancia l’appello A Natale prendi il bus, per favorire l’uso dei mezzi pubblici in un periodo, quello che precede le feste, da sempre caratterizzato da un elevato numero di spostamenti. A veicolare la campagna di sensibilizzazione sono, in alcuni casi, gli stessi pullman, sui quali slogan e immagini a tema natalizio ribadiscono i vantaggi legati all’uso dei mezzi rispetto all’auto privata. Uno fra tutti, l’opportunità di arrivare a destinazione senza impazzire per trovare parcheggio. Abbattere le emissioni inquinanti, rendere l’aria più respirabile, evitare congestionamenti che diventano motivo di stress: queste le ragioni addotte dalla compagnia del trasporto per invitare, da qui al 25 dicembre, a ultimare shopping e preparativi lasciando l’auto nel box. "L’idea, che si origina sul sentimento di positività tipico del Natale, è mettere tutti nelle condizioni di usufruire di una mobilità sostenibile, che non genera caos, rumori e traffico e, di conseguenza, stress - dichiara Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie -. I nostri autobus supporteranno le persone nelle ultime spese prima del 25 dicembre". Autoguidovie è la maggiore azienda italiana, a capitale privato, del trasporto pubblico locale. Con 1.388 dipendenti e un giro d’affari consolidato di 158,7 milioni di euro, è presente - direttamente o tramite società controllate - in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. L’area a Sud-Est di Milano è da sempre uno dei contesti dove l’azienda opera. Con una flotta di 1.265 autobus, Autoguidovie gestisce un perimetro di oltre 32 milioni di bus-chilometro.A.Z.