Via al restyling della caserma: "Più funzionale"

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria alla caserma dei carabinieri. Nelle scorse settimane, l’Amministrazione aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’edificio di via Pecchenini. Dopo una prima fase di valutazione tecnica, si sono definiti gli interventi che interesseranno soltanto le parti maggiormente ammalorate. Ad esempio, all’esterno della palazzina si sta lavorando per la sistemazione di parte della pavimentazione del cortile e per il muro di contenimento della zona a verde già esistente. All’interno della caserma, invece, si sta procedendo con la sostituzione di nove infissi e si andrà poi a rifare completamente i due terrazzi del primo piano: massetto, isolamento, impermeabilizzazione, scarichi e pavimentazione. Il cantiere ha previsto anche il rifacimento e la messa a norma del quadro elettrico per la distribuzione della forza motrice nonché dell’illuminazione ordinaria e di sicurezza, oltre alla sistemazione generale dello stesso locale tecnico. L’importo totale dei lavori è di 80mila euro.

"Come già comunicato, diamo conto dell’avvio dei lavori d’intervento su un edificio di proprietà per una fruibilità completa ma soprattutto in sicurezza. Rendiamo più efficiente e funzionale la caserma, che ospita una stazione dei carabinieri che prevede anche l’accesso della cittadinanza perché aperta al pubblico", ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi.

La.La.