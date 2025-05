Via al restyling dei cimiteri . Due milioni, un anno di lavori: "Ambienti degni dei nostri cari"

Cimiteri-giardino, 2 milioni di euro per il restyling di entrambi i campisanti, via al maxi-piano di riqualificazione: nuovo ingresso, bagni per disabili, arredo, vialetti, fontanelle sia a Pioltello che a Limito. Il cantiere appena partito durerà un anno. "L’intervento arriva dopo molti investimenti su queste le strutture messi a bilancio nel tempo – spiega la sindaca Ivonne Cosciotti – Ora, avviamo un’azione complessiva". "Lavori molto attesi e fra i più importanti", aggiunge Claudio Diotti, assessore alla partita.

Due i pilastri del progetto, "funzionalità ed estetica - sottolineano gli amministratori –. L’illuminazione sarà completamente rifatta e ci sarà anche una nuova rete di smaltimento delle acque, la sistemazione delle porzioni rovinate di tetto e delle infiltrazioni". La prima tranche di opere è partita nel capoluogo, è in corso la riqualificazione dell’area verde a Nord, oggi incolta. Questa zona verrà pulita e utilizzata per ospitare un altro campo comune e nuovi ossari. La zona sarà delimitata da una recinzione e verrà realizzata un’altra porta, migliorando così l’accessibilità al complesso. "Siamo felici di poter finalmente avviare questi lavori, dopo un lungo e complesso iter burocratico – spiega Dotti –. Sappiamo quanto questo tema sia sentito dalla cittadinanza e abbiamo voluto affrontarlo con la massima serietà. I cantieri lavoreranno in parallelo nei due cimiteri: a breve gli operai saranno al lavoro anche a Limito. Non mancheranno i disagi, chiediamo comprensione e pazienza. Faremo il possibile per limitarli, ma siamo certi che una volta ultimate le opere la città potrà godere di un ambiente più rispettoso dei nostri cari". In attesa dell’avvio del piano complessivo, nei mesi scorsi l’Amministrazione ha portato a termine interventi straordinari per circa 178mila euro nel cimitero di Limito, dove pesanti infiltrazioni avevano compromesso la tenuta di tre loculari. Le opere hanno riguardato il completo rifacimento delle coperture con impianto di scarico e dispersione delle acque, la messa in sicurezza strutturale dei soffitti nei corridoi di accesso con posa di controsoffitti anti-sfondellamento. Adesso, "il nuovo piano che renderà tutto più gradevole ed efficiente".