Via al grande esodo, traffico in tilt. Caos e code in tangenziale ovest

Dalla barriera di Terrazzano a quella di Melegnano passando per quella di Assago 34,9 chilometri di asfalto bollente, reso ancor più rovente dalle migliaia di auto, camper e roulotte che hanno attraversato la tangenziale ovest per raggiungere le autostrade che portano verso le località di villeggiatura e in particolare quelle di mare: A7 Milano-Genova e autostrada del Sole. Dopo un venerdì di intenso traffico, ieri il grande esodo verso le vacanze estive ha messo a dura prova il nodo autostradale di Milano che comunque ha retto. Lunghe code alle barriere, in particolare in quelle di Terrazzano e Assago, ma comunque sopportabili, causate principalmente dai "problemi" per i pagamento con le carte da parte dei vacanzieri stranieri che hanno preso letteralmente d’assalto il nostro Paese. Tedeschi, belgi, olandesi, svizzeri e poi tanti francesi in fuga da Parigi invasa per le Olimpiadi. Tutti provenienti dalla A8 e dalla A9 tanto che a Como per entrare in Italia c’erano tre chilometri di coda. E tre chilometri c’erano in uscita dal nostro Paese.

"Venerdì è stata una giornata impossibile, abbiamo avuto gente in autogrill in continuazione - racconta un addetto all’area di servizio di Muggiano -. E oggi è traffico da bollino nero. Non abbiamo fatto un attimo di pausa". Le cinque aree di servizio lungo la tangenziale ovest, tre sulla carreggiata sud (anche se quella d’Assago serve anche la carreggiata nord) e due in direzione Laghi, sono state prese d’assalto dal popolo di vacanzieri provenienti da oltralpe.

"Abbiamo preso una focaccia con crudo e un’acqua frizzante - racconta Maryna che con la famiglia è partita dalla Germania diretta a Riccione - qui è tutto buono da mangiare. Poi ci sono i servizi igienici gratuiti". E per oggi èprevista un’altra giornata di traffico da intenso. Bene anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. “Solo” cinque incidenti in due giorni con sei feriti. Il controllo della polizia stradale ha spinto gli automobilisti a moderare la velocità. L’incidente più serio ieri alle 17 all’area di servizio di San Giuliano. Due persone ferite per un tamponamento. E da domani sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano sulla stessa A1 o di Val Tidone sulla A50 Tangenziale ovest di Milano.