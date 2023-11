Via al festival della legalità e dei diritti dell’infanzia

Un festival che parla di legalità e diritti dell’infanzia per dare alle generazioni future la possibilità di vivere in una città libera e giusta. È il presupposto alla base del progetto “Belli dritti – strade per la legalità”, un percorso di iniziative ed eventi che si svolgeranno tra novembre 2023 e maggio 2024, organizzato dall’amministrazione comunale con il servizio Minori e Famiglia e il Progetto Workout e in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. L’intento è quello di unire idealmente due date dal grande valore simbolico: la giornata dei Diritti dell’Infanzia – 20 novembre – e quella della Legalità – 23 maggio – in ricordo degli attentati ai giudici Falcone e Borsellino. Il festival sarà inaugurato domani pomeriggio, con una festa di apertura all’asilo nido La Trottola a Mezzate e la biblioteca comunale in via Carducci 5. L’ingresso all’evento è libero, aperto a tutti e rivolto soprattutto a bambini e ragazzi. Svariate le attività proposte: dai laboratori alle letture, dai giochi alla musica di Radio Active per concludere con una ricca merenda. Il festival prevede molte attività: letture in biblioteca per bambini, momenti di confronto con gli adolescenti e percorsi laboratoriali per la terza età. Tutte le iniziative saranno pubblicate sulle pagine social della Città di Peschiera Borromeo e di Progetto Workout. Valeria Giacomello