Via ai percorsi di sostegno per disabili

Accordo Asst Melegnano Martesana - Offerta Sociale per disabili e non autosufficienti: in arrivo percorsi di sostegno. Collaborazione rafforzata tra le diverse realtà socio-sanitarie della zona. Il percorso integrato prevede una prima valutazione del paziente nelle Case di Comunità, "allargata a diverse discipline, in accordo con operatori della rete territoriale". Saranno presenti assistenti sociali dei Comuni interessati e delle Case, come gli infermieri. Destinatari, persone e famiglie residenti nel Trezzese, "in particolare, over 65 fragili". "L’intesa prevede stretta sinergia tra diversi compiti e competenze - spiega Paola Maria Pirola, direttore socio-sanitario dell’Asst - e nasce con l’intento dichiarato di disegnare un’accoglienza di facile accesso e fruizione. Un primo passo verso un modello che potrà essere replicato in tutti e cinque i distretti aziendali".Bar.Cal.