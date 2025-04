Via ai lavori, sottopasso a senso unico

Sarà un mese di disagi per gli automobilisti. Da oggi, fino alla fine dei lavori, dalle 8 alle 17 scatta il senso unico alternato nel sottopasso di viale dell’Industria, per consentire interventi di ripristino agli impianti di illuminazione da parte di Enel Sole. A partire dal 5 maggio, il Gruppo Cap avvierà un importante intervento di manutenzione straordinaria alla rete fognaria di via Gramsci, arteria strategica di circa 600 metri tra via Roma e via San Michele.

Nel tempo, le tubazioni hanno subito danni strutturali, con cedimenti e crepe che compromettono l’efficienza del sistema fognario e la sicurezza della strada. Dopo anni di interventi puntuali e temporanei, si passa ora a un’azione strutturale e definitiva. "Si cercherà di garantire accesso alle proprietà private e alle attività commerciali con un doppio senso di marcia. Sono previste deviazioni a est e ovest, inversione di senso unico e aree di divieto di accesso al traffico".

La.La.