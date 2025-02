Via ai lavori. Chiude svincolo della Paullese

Posticipata a causa del meteo avverso, scatterà da oggi (e non, com’era stato annunciato in un primo momento, dall’11 febbraio) la chiusura dello svincolo della Paullese che consente l’accesso al centro commerciale Paullese Center per chi proviene da Milano. Lo stop al transito è stato disposto nell’ambito dei lavori di riqualificazione della passerella ciclo-pedonale a scavalco della Paullese, all’altezza di Pantigliate.

I cantieri serviranno a creare delle rampe di accesso al sovrappasso, in sostituzione degli attuali ascensori, spesso guasti e oggetto di atti vandalici. Secondo il cronoprogramma stilato dalla Città Metropolitana di Milano, l’ente competente sulle arterie provinciali, la chiusura dello svincolo si protrarrà per circa 9 mesi. I veicoli in arrivo da Milano potranno raggiungere il centro commerciale dalla vecchia Paullese.

Il divieto di transito in quest’area va a sommarsi alle chiusure e deviazioni legate ai cantieri per il raddoppio delle corsie della Paullese nel tratto compreso fra Paullo e Settala. Attualmente i lavori interessano il chilometro 10 dell’arteria, all’altezza di Settala, dove non solo i pendolari, ma anche i titolari d’imprese e attività commerciali lamentano i disagi legati alla viabilità provvisoria. I lavori dovrebbero terminare entro l’anno, se non ci saranno slittamenti in avanti.

A. Z.