Via agli assistenti pedonali. Scontano la pena in strada

Domani, in occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale, alla Scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano in via G.B. Boeri 7, si terrà il primo corso di formazione per l’istituzione dell’Assistente Pedonale. Il progetto si chiama “Ruote ferme, pedoni salvi”, ed è ideato dalla AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets - con il Comune.

A vestire i panni di Assistenti Pedonali sono imputati, indagati o condannati ai lavori di pubblica utilità ai fini della Messa alla Prova o quale pena sostitutiva, anche ai sensi dell’articolo 20 bis c.p. introdotto dalla Riforma Cartabia sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi, per reati prevalentemente inerenti alla circolazione stradale. Nelle prossime settimane, dopo la formazione degli agenti di Polizia locale, circa 30 Assistenti Pedonali presidieranno gli attraversamenti stradali a rischio, agevolando il transito dei pedoni. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità, paletta e led luminoso.Il progetto “Ruote ferme, pedoni salvi” è totalmente finanziato dal Fondo Vittime della Strada, istituito dall’associazione, e ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e Anci.

L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli commenta: "Il mancato rispetto delle regole della strada o la distrazione sono causa di incidenti che troppo spesso hanno per conseguenza vittime anche gravi. Talvolta il numero delle vittime “raddoppia“ perché anche chi ha provocato l’incidente porta a lungo con sé gli esiti dell’ imprudenza. Mettere a disposizione della comunità il proprio tempo è una misura importante, utile, con un valore che va al di là della condanna vera e propria. Ogni occasione è importante per noi amministratori per ricordare che in strada dobbiamo tutti essere molto attenti, seguire le regole e usare prudenza. Io ringrazio AFVS per averci proposto questa collaborazione, Polizia locale per la collaborazione e la formazione e tutte le istituzioni che l’hanno resa possibile".