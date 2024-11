Via Montenapoleone: misterioso raid nella notte, distrutte le vetrine di una gioielleria

Milano, 2 novembre 2024 – Episodio misterioso nella notte fra venerdì 1 e sabato 2 novembre, nel cuore del salotto buono di Milano. Tre vetrine di una gioielleria in via Montenapoleone, il negozio Omega, sono state devastate. Secondo quanto si è appreso, non sono stati rubati preziosi.

Gli investigatori stanno indagando per capire se si sia trattato di un tentativo di furto o di un atto vandalico. Di certo i titolari dell’esercizio si ritrovano con danni ingenti: i vetri sono andati praticamente distrutti.

Anche le vetrine di un altro esercizio, Damiani, un’altra boutique del lusso, presentano segni di colpi subiti dall’esterno. Si tratta di capire se anche queste scheggiature risalgono a questa notte (e se i responsabili sono gli stessi).

Segni di colpi sulla vetrina di Damiani (Salmoirago)

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi, nel tentativo di raccogliere reperti che possano dare una mano a ricostruire l’accaduto e a identificare gli autori del danneggiamento.

Una mano potranno darla anche le telecamere di sicurezza del negozio, così come quelle attive in zona. L’occhio elettronico potrebbe aver ripreso i responsabili dell’assalto, il cui obiettivo, appunto, è ancora tutto da chiarire.