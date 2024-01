Spari al negozio nella notte. Indagini aperte

Sei colpi di pistola, esplosi nella notte tra martedì e mercoledì contro la vetrina del negozio Pizza Mania e kebab di via Cesare Battisti a Erba. Il proprietario, che gestisce l’attività da sette anni, ieri mattina quando è andato sul posto di lavoro per l’apertura, ha trovato la vetrata crivellata di colpi, inequivocabilmente di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Erba e del Nucleo Investigativo di Como, che hanno svolto i rilievi e avviato le indagini. Al momento non sono emersi problemi o eventuali condizioni di criticità che possano generare sospetti o lasciare spazio a ipotesi sui motivi del danneggiamento. I carabinieri stanno lavorando alla ricerca di ogive dei proiettili, eventuali immagini di telecamere e ogni altro elemento che possa contribuire ad avviare le indagini. Nessuno ha sentito il rumore dei colpi esplosi e non ci sono testimoni, motivo per cui al momento non è nemmeno chiaro a che ora si avvenuta l’incursione. Pa.Pi.