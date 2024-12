Verde pubblico, nuova gestione. E stop all’incivilità

Cambia la gestione per il verde pubblico in città. "La cura dei nostri spazi è ora affidata alla nuova azienda Colombo Giardini - spiega l’assessore all’Ambiente Mattia Di Bisceglie -. I primi giorni sono stati dedicati a uno studio approfondito del territorio e da venerdì le squadre operative, composte da circa 20 addetti, sono al lavoro per rendere i nostri parchi più curati e fruibili. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza spazi verdi di cui andare fieri - ancora l’assessore - : luoghi di aggregazione e bellezza per tutti i trezzanesi". Oltre ai giardinieri della "Colombo Giardini", in questi giorni sono al lavoro anche gli operatori del "Giardinone", l’azienda che "durante quest’anno si è occupata del diserbo meccanico dei marciapiedi - prosegue Di Bisceglie -. Hanno iniziato il loro ultimo giro per poi cedere definitivamente l’incarico alla Colombo. Finalmente avremo a Trezzano un’unica azienda che si occupa dei tagli e del diserbo". Un tema molto sentito in città: la cura del verde, dei parchi e della rimozione delle erbacce che invadono i marciapiedi sono spesso segnalate dai cittadini che chiedono interventi per rendere il territorio più pulito e meno degradato. Sempre in tema ambientale, l’assessore Di Bisceglie ha posto l’attenzione sul diffuso fenomeno di inciviltà, pubblicando sui social decine di foto.

"Non ci arrenderemo all’inciviltà - assicura l’assessore -, anche se vedendo le immagini di sacchi, lastre, elettrodomestici raccolti in pochi giorni sembra impossibile. Ma la vera vittoria è continuare a combattere contro gli incivili. Inoltre, parte delle nuove telecamere della videosorveglianza che installeremo in città coprirà anche queste strade prese di mira dai vandali". Francesca Grillo