Vento forte a Milano: cadono tegole e vasi, un albero crolla su cinque auto

Il forte vento che ha colpito Milano con raffiche fino a 80 chilometri orari sta provocando molti danni. La corrente ha già fatto cadere vasi e tegole da tetti e balconi nonché sradicato diversi alberi: in via Tiraboschi, in zona Porta Romana, un grosso fusto è caduto danneggiando cinque auto parcheggiate e due persone sono rimaste coinvolte senza riportare, fortunatamente, alcuna ferita.

Le autorità cittadine hanno proclamato un’allerta meteo gialla e raccomandano alla popolazione di non sostare sotto alberi, balconi o impalcature di cantieri. Il Comune ha consigliato anche, per quanto possibile, di parcheggiare le auto lontane dai viali alberati e mettere in sicurezza gli oggetti che potrebbero spostarsi o cadere a causa del forte vento.

L’Arpa Lombardia ha spiegato che le raffiche straordinarie che si registrano nell’hinterland sono causate da un intenso flusso di correnti in quota. “Si tratta di venti da nord o da nordovest, a carattere favonico, che in pianura soffiano moderati o localmente forti, soprattutto sulle zone occidentali. Il fenomeno dovrebbe attenuarsi in sera”.

La nuova perturbazione sarà accompagnata anche da un deciso rinforzo dei venti freddi da nord (Tramontana e Maestrale), che faranno affluire una massa d’aria di origine artica, responsabile di un brusco e sensibile calo delle temperature e del ritorno della neve in Appennino anche fino ai 1.000 metri.