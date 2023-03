Meteo, allerta freddo e forte vento in Lombardia: cosa succede nelle prossime ore

Un'auto colpita da un albero abbattuto dal vento in Martesana

Milano – Temperature in calo e forte vento, con livelli di allerta in alcuni casi anche in Lombardia. Era previsto un colpo di coda dell’inverno, di cui ieri pomeriggio abbiamo già visto le prime avvisaglie, con abbassamento delle temperature brusco, qualche pioggia e soprattutto un forte vento. Adesso arriva anche l’allerta meteo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia, infatti, ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio moderato) per vento a partire dalla mattina di oggi, lunedì 27 marzo, e per tutta la giornata.

Non sono previste da parte della Protezione civile particolari misure di prevenzione, ma si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende. L’invito è anche mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutto ciò che può essere spostato dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà comunque attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni che evidenziano una pausa nella primavera con l’arrivo del vento e del freddo sono conseguenze di una perturbazione nord-atlantica (la numero 9 del mese) che attraverserà rapidamente oggi il Nord Italia e parte del Centro per poi spostarsi lunedì sulle regioni del Centro-Sud, dove porterà piogge e temporali in esaurimento già nelle prime ore di martedì.

La nuova perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti freddi da nord (Tramontana e Maestrale), che faranno affluire una massa d’aria di origine artica, responsabile di un brusco e sensibile calo delle temperature e del ritorno della neve in Appennino anche fino ai 1000 metri. Ma si tratta di un fenomeno di breve durata: tra martedì e mercoledì - secondo i meteorologi Meteo Expert - il clima tornerà temporaneamente di stampo invernale. Poi, correnti più miti si faranno strada verso il Mediterraneo favorendo un repentino rialzo termico con valori che torneranno sopra la media.