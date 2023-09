Ventitrè anni di Sagra del Gorgonzola nelle fotografie (in mostra) di Niboli

I bagni di folla fra stand e bancarelle, il gorgonzola in ogni sua declinazione, le memorabili risottate nel “pentolone” della Pro Loco, gli eventi e i personaggi, 23 anni di sagra del Gorgonzola in mostra dallo scorso weekend a Palazzo Pirola, gli scatti sono quelli del fotografo Sandro Niboli, memoria storica della fiera sin dall’edizione d’esordio. In esposizione una settantina foto e migliaia di scatti versione cartolina, un omaggio e un ricordo per i visitatori. L’esposizione uno degli eventi di punta della sagra quasi al via, "un lavoro notevole - così Niboli - . Ma è venuta come volevamo". Foto speciali? "Quelle delle transumanze. Ma io direi quelle dei tanti personaggi che hanno reso grande la fiera: dai presidenti di Pro loco, ai volontari". Presenze vip. "C’è una foto di Ignazio La Russa in fiera. Venne da privato cittadino, non si accorse dello scatto. È una delle curiosità". M.A.