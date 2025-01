Ventidue piante “pronto effetto“ al posto degli alberi malati

Alberi come monumenti, a Cernusco 22 piante “pronto effetto“ sono in arrivo nei parchi storici e nelle scuole. Punta di diamante del progetto di restyling del verde avviato tre anni fa: querce, aceri, osmanthus, catalpe e grossi carpini, investimento da 98mila euro. "Così garantiamo biodiversità e bellezza alla città", spiega l’amministrazione. Le operazioni sono in corso e coinvolgono luoghi di passaggio particolarmente frequentati. Nei giorni scorsi al parco Taverna sono statI messI a dimora un acero, un liquidambar, tre lagerstroemia e cinque parrotia persica. Nei prossimi giorni toccherà all’area giochi della scuola primaria di via Cardinal Martini. Inizieranno a breve anche i lavori al parco Comi, dove sarà sostituito anche un vecchio esemplare morto. Intanto continuano altri interventi mirati, "smaltimenti, potature di risanamento, zollatura e trapianto e abbattimento di piante malate".

È stato rimosso uno dei pioppi di piazza Unità d’Italia, che una perizia tecnica aveva classificato come a rischio. Fra gli obiettivi del piano green "aumentare la copertura arborea dei luoghi più amati". "La nostra dotazione da questo punto di vista è ricca e di qualità – dice Daniele Restelli, assessore all’Ambiente – è frutto di una visione secolare, abbiamo tracce antiche. Con gli interventi pianificati negli ultimi anni, e con questo in particolare, abbiamo voluto raccogliere un testimone e tramandarlo, perché generazioni di cernuschesi possano godere di tanta bellezza". Fra le aree interessate dalla riqualificazione, i parchi di villa Alari, Taverna, Trabattoni e i poli scolastici di via Goldoni e via Buonarroti. Il progetto della Giunta si aggiunge "alla ricostituzione di alcuni filari alberati, in corso in queste settimane, e alle operazioni programmate di potatura". Bar.Cal.