Venezuelani anti Maduro sfilano in corteo in centro a Milano

Milano, 17 agosto 2024 – Circa 200 persone si sono riunite oggi pomeriggio in piazza Castello a Milano per unirsi alla protesta globale organizzata in diverse città del mondo e convocata dalla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, per chiedere che venga fatta chiarezza sulle elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio. Numerose le bandiere venezuelane e italiane in vista, i manifestanti hanno esposto anche diversi cartelli con scritto ''Le nostre armi sono i verbali di votazione'' e ''Desidero libertà per il Venezuela'', per poi intonare canti come ''Libertà! Libertà!''. ''Siamo qui a dire che abbiamo vinto – ha affermato ai presenti Mariela Magallanes, deputata dell'Assemblea nazionale venezuelana, esule in Italia – Siamo qui perché il Venezuela lotta. I suoi figli hanno alzato la voce per quello che sta succedendo. Stanno venendo imprigionati, torturati e assassinati da un regime corrotto che non vuole che il proprio popolo viva in libertà''. Magallanes ha poi sottolineato come il presidente Maduro stia ''rubando ai venezuelani la possibilità di vivere in democrazia e libertà''. ''Siamo qui per dire che abbiamo vinto e che venga proclamato presidente Edmundo González Urrutia'' ha aggiunto. La manifestazione si è conclusa al canto di ''Fuera Maduro'', ovvero “Via Maduro”.