Vendute le quattro farmacie comunali per 6,5 milioni

Vendute le quattro farmacie comunali per 6,5 milioni di euro. Incassavano circa 120mila euro l’anno: "Il Comune ha incassato in una volta quello che avrebbe incassato in 54 anni", sono le parole del sindaco Gianni Ferretti, soddisfatto per l’operazione. Le farmacie sono state acquisite dal gruppo Iofarma, network che in un colpo solo si porta a casa le quattro comunali di Rozzano. La vendita era stata decisa da Ama, la controllata del Comune, nel 2021 mentre il contratto è stato siglato l’altro giorno. Il network darà il via a ristrutturazioni e adeguamenti delle quattro farmacie di Rozzano che sono ospitate in locali di proprietà del Comune e lì dovranno rimanere per contratto anche se è prevista la possibilità di allargamenti commerciali e potenziamento. Ama, che è riuscita dopo anni di crisi a rimettersi in moto, era stata in gradoriuscita a riacquistare gran parte degli immobili pubblici che aveva perso Api (altra controllata) dopo il fallimento. "Il Comune ha fatto un ottimo affare", spiega Gianni Ferretti.

In programma, nelle quattro ormai ex municipali, anche un potenziamento degli organici: "Negli ultimi anni l’Ama ha perso diversi farmacisti che si sono trasferiti altrove", chiarisce Alamo in una nota "reintegreremo i ranghi. È vero che non sarà facile perché permane una forte carenza di personale, ma contiamo di risolvere in parte con trasferimenti dalle altre farmacie del network. Una figura, per esempio, arriverà da Carlazzo, dove oltre alla farmacia abbiamo anche un dispensario". Anche per le ex comunali, infine, si prospetta all’orizzonte la brandizzazione.

Massimiliano Saggese