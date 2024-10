Vendite flash. Il lago e Milano trainano il lusso

Per vendere un immobile di lusso a Milano bastano due mesi e mezzo. A Como poco meno di tre. Sono queste città a trainare il mattone di altissima fascia in Lombardia, la regione dove passa meno tempo tra l’annuncio di vendita e l’acquisto. La media è di 3,3 mesi, meglio di Lazio (3,8 mesi) e Friuli Venezia Giulia (4,2). Giù dal podio il periodo si allunga: 5 mesi sia in Piemonte sia in Toscana. La graduatoria arriva dall’ultimo studio effettuato da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha analizzato quello che gli operatori del settore chiamano il “Time to sell“, il tempo medio impiegato da un annuncio per essere rimosso dal mercato degli immobili di lusso. Milano, prima tra le grandi città con 2,5 mesi, è terza nella classifica assoluta. Al primo posto si trova infatti Courmayeur, in Valle d’Aosta, con 1,8 mesi. Seconda è una lombarda: a Cernobbio, sul lago di Como, un immobile di lusso trova un acquirente in meno di due mesi (1,9). Nella top ten si trova anche Como città, quarta dopo il capoluogo lombardo. Rispetto al 2019 le tempistiche si sono accorciate: in Lombardia l’iter si è velocizzato del 49% in confronto al periodo pre-Covid.

"La riduzione dei tempi di vendita delle case di pregio è una chiara testimonianza dell’ottima salute in cui si trova attualmente il mercato immobiliare di lusso – commenta Paolo Giabardo (nella foto), ceo di LuxuryEstate.com –. Negli ultimi anni, in particolare, l’Italia è diventata una meta di grande interesse non solo per il pubblico italiano ma anche per quello internazionale, che vede in essa un terreno fertile per investimenti immobiliari di alta gamma". L.B.