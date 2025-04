Vendita di San Siro. Il Comune si affida al legale della Serie A

È Alberto Toffoletto l’avvocato scelto dal Comune come consulente e assistente legale per portare a compimento la vendita dello stadio di San Siro e delle aree negli immediati dintorni. Si tratta dello stesso Toffoletto già consulente legale della Lega Serie A: insomma, un professionista che conosce da vicino il mondo del calcio. Nel dettaglio, esattamente un mese fa il Comune aveva lanciato un avviso di selezione finalizzato ad "individuare un professionista al quale attribuire un incarico di consulenza legale e assistenza nell’ambito delle attività conseguenti alla presentazione della proposta di acquisto del compendio immobiliare ambito Gfu San Siro comprensivo dello stadio Meazza".

Detto altrimenti: si tratta proprio della procedura in atto tra il Comune, in qualità di proprietario dell’impianto e del terreno, e le due società calcistiche della città, Milan e Inter, interessate all’acquisto dell’area sulla quale realizzare, poi, un nuovo stadio demolendo in buona parte e rifunzionalizzando quello attuale.

Palazzo Marino ha quindi voluto assoldare – il compenso proposto è di 116mila euro fino al prossimo 31 dicembre – un esperto di diritto civile e commerciale societario, ma che ne capisca pure di diritto amministrativo, di contratti pubblici e persino di diritto internazionale per valutare nel miglior modo possibile l’offerta di acquisto di Milan e Inter dell’attuale stadio e dell’area limitrofa, che l’Agenzia delle Entrate ha valutato in 197 milioni di euro: 72.983.260 euro solo per il Meazza e altri 124.005.204 euro per le aree di Grande funzione urbana (Gfu) San Siro. Toffoletto non sarà da solo, lavorerà infatti con il suo team, composto dagli avvocati Luigi Croce, Simone De Carli e Marco Antonio Monaco.

