Veicoli storici, gare e raduno di Vespe. Va in scena il Grand Prix a Villa Casati

Un grande raduno di Vespe, con l’esposizione dei veicoli storici e le gare su un piccolo circuito colognese creato ad hoc. L’appuntamento è per domani in Villa Casati, dove andrà in scena il Grand Prix del Registro Storico Vespa. Dalle 9.30 alle 16 nel cortile esterno del municipio ci saranno esibizioni, prove di abilità, premiazioni e mostre. Una festa non solo per gli appassionati delle mitiche Vespe, per tutto il giorno i negozi del centro cittadino resteranno aperti e ci saranno anche punti ristoro e street food. Una giornata immersi tra veicoli storici, pit stop e tanto spirito di gruppo.