Veicoli per il trasporto disabili. Inaugurato l’Olmedo Point

Inaugurato il nuovo Olmedo Point, azienda emiliana leader nelle trasformazioni di veicoli speciali per il trasporto disabili, ambulanze, automediche e minibus per il trasporto persone che è sbarcata a Milano e ha scelto Rozzano come hub della metropoli lombarda. Ha aperto i battenti in via Volturno 8, a poche centinaia di metri dall’uscita 7bis della tangenziale Ovest di Milano e si sviluppa su una superficie di oltre 480 metri quadrati comprendente un’area uffici e accoglienza, un ampio showroom e uno spazio adibito a centro assistenza. Il taglio del nastro, preceduto dalla benedizione dei locali di don Luigi Scarlino, è stato effettuato dall’assessore Lucia Galeone, dal ceo di Olmedo, Luca Quintavalli, dal responsabile del nuovo Point, Ciro Fatone.

Tra i partecipanti all’evento anche una delegazione della Croce Rossa di Opera, comitato sud Milano, della Croce bianca Binasco e numerose associazioni di volontariato lombarde. "Siamo orgogliosi di inaugurare un nuovo Olmedo Point in Lombardia, il terzo dopo le aperture di Cremona e Varese - commenta Luca Quintavalli -. Da oggi anche Milano potrà contare su un’area espositiva dove trovare vari veicoli per il trasporto di persone disabili in carrozzina. Una scelta commerciale - prosegue Quintavalli - iniziata 8 anni fa con il primo Olmedo Point aperto a Catania e proseguita fino ad oggi con l’intento di avvicinare la nostra azienda al territorio italiano. I nostri Olmedo Point rappresentano vicinanza al cliente con personale qualificato, per consigliare la miglior soluzione in base alle proprie necessità tra la vasta gamma di veicoli esposti". Nel nuovo hub hanno trovato lavoro 5 nuovi dipendenti reclutati in zona. Fra le novità c’è anche quella di un’area di 200 metri quadrati dedicata all’usato che per ovvi motivi di cassa interessa soprattutto le associazioni di volontariato operanti sul territorio milanese e esenti con una folta delegazione all’inaugurazione.