Vecchia stazione da demolire. Via ai cantieri, disagi in vista

Poco dopo la mezzanotte di martedì, inizieranno i lavori di demolizione della stazione. Lo storico edificio lascerà spazio alla stazione a ponte disegnata dall’archistar Renzo Piano e progettata dallo Studio OttavioDi Blasi&Partners. L’intervento durerà circa due mesi con la fine dello smantellamento per agosto. Già nei giorni scorsi era stato chiuso il sottopasso di collegamento alle banchine dei treni ed era stata parzialmente aperta la passarella pedonale a scavalco. Per diversi mesi, 20mila passeggeri ogni giorno potranno accedere ai binari solo attraverso questo percorso. Quando i lavori saranno terminati sarà possibile accedere alle banchine dei treni sia dal sottopasso che dalla passerella. "In questo momento l’accesso alle banchine è complicato, non che prima fossero accessibili per i disabili - ammette l’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Antonio Lamiranda -. Al momento ci sono solo scale rigide. I prossimi mesi, con la demolizione, saranno molto complicati". Già ora muoversi all’interno della stazione ha messo a dura prova i pendolari: segnaletica con fotocopie e frecce spesso sbagliate, nessuna informazione su come e dove obliterare i biglietti, scale dissestate e buchi sul pavimento. "Piazza Primo Maggio non sarà più accessibile neanche ai mezzi pubblici. In questo modo, potremo procedere in totale sicurezza alla demolizione". Durante tutta la fase del cantiere, la circolazione dei treni non subirà mai interruzioni. La fine complessiva dei lavori è fissata per agosto 2025 con il collaudo alla fine di quell’anno. Nell’estate 2025 è invece prevista l’inaugurazione della rinnovata piazza Primo Maggio, della bicistazione e della piazza degli autobus. Si potrà accedere alla metropolitana dal lato di via Mazzini, però, solo nel 2026. La.La.