Variazione di bilancio, soldi per il sociale

Più risorse economiche per il sociale, per la sicurezza, per l’aggregazione giovanile e per la lotta all’evasione fiscale, con l’ultima Variazione di Bilancio votata in consiglio comunale pochi giorni fa. Grazie alla cifra di 800mila euro, nel corso del 2025 il Comune di Cormano potrà sia potenziare i servizi alla persona, sia realizzare alcuni progetti sul territorio locale, a cominciare dalla riqualificazione e dalla messa a norma dello spazio "Factory", che si trova a lato del "Parco dell’Acqua" e della biblioteca municipale: con 150mila euro ci sarà la risistemazione di questo edificio, per ricreare quel punto di ristoro e quel centro di aggregazione giovanile come lo era in passato.

A seguire, per i Servizi sociali ed educativi, 47mila euro saranno investiti nel "Fondo disabilità", 30mila euro per il potenziamento delle attività degli asili nido, 35mila euro per il trasporto degli scolari con disabilità e 47mila euro per l’assistenza agli alunni con disabilità: "È stata approvata una strategica Variazione di Bilancio - conclude l’assessore al Bilancio Gianluca Magni (nella foto) -.

Investiremo 60mila euro per la formazione dei dipendenti e per dotare gli uffici comunali competenti delle dovute strumentazioni, per combattere l’evasione fiscale. Invece in materia di sicurezza, 73mila euro saranno investiti per acquistare automezzi per la Protezione civile di Cormano, oltre ai 20mila già assegnati".

Giuseppe Nava