Variante del Pgt a Trezzano: l'obiettivo è salvare il suolo

Prosegue il percorso per l’approvazione della seconda variante al Piano di governo del territorio, avviato nel 2019 per "promuovere la rigenerazione economica e il riuso del tessuto industriale, artigianale e commerciale esistente e favorire l’insediamento di nuove imprese", spiega il sindaco Fabio Bottero (nella foto). Un percorso lungo: bisogna formalizzare la presa d’atto della proposta, depositare la valutazione ambientale, passare per le fasi di consultazione, la valutazione in consiglio comunale e, infine, si svolgerà un incontro pubblico per presentare il nuovo disegno di Trezzano ai cittadini, al fine di illustrare i progetti e raccogliere eventuali ulteriori osservazioni". In pratica, con questa variante "vogliamo associare lo sviluppo urbano con quello economico nel rispetto della sostenibilità ambientale e climatica – prosegue Bottero –, senza ricorrere a nuove espansioni o consumo di suolo". Quindi, ben vengano nuove attività e imprese, ma con rispetto dei criteri di salvaguardia ambientale e zero consumo di suolo. Nel progetto della Variante è stato tenuto conto anche degli studi effettuati in collaborazione con i ricercatori del Politecnico di Milano che hanno individuato le aree di sviluppo e analizzato i consumi energetici delle imprese, fornendo linee guida importanti per localizzare le attività e limitare i consumi. "Crediamo nell’economia circolare e sostenibile, preservando l’identità della nostra comunità e sviluppando modelli urbani che non sprecano suolo e tutelano l’ambiente".

F.G.