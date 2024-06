Vaprio Sul fiume la sfida è a tre

Corsa a tre sul fiume alle comunali dell’8 e 9 giugno. Il centrodestra arriva diviso all’appuntamento elettorale, Paolo Margutti, 54 anni, architetto, dirigente pubblico, guiderà alle urne il gruppo oggi in carica, lista Civica Vapriese. Contro ci sono Maria Luisa Mariani, 67 anni, pensionata, in Giunta finora, ma mesi fa ha preso le distanze e ha fondato "Nuova Vaprio" candidandosi a propria volta per la poltrona più importante del borgo, e Marco Galli, 41 anni, anche lui architetto, alla guida di "Vaprio Città", area di centrosinistra. Continuità è la parola d’ordine di Margutti, "se vinceremo, andremo avanti con i progetti in itinere, a cominciare dal nuovo Centro sportivo a Vaprio Sud con campi da calcio, da padel e da tennis".

Conferma nel programma anche "per l’insediamento del magazzino logistico Lidl che porterà posti di lavoro facendo dimenticare il tramonto delle grandi imprese, dalla cartiera alla Riello". E poi c’è il traffico, dopo la partenza del cantiere della Tangenziale Nord, "dovremo avviare quello della Ovest, altro bypass necessario per liberarci dal passaggio di camion che tanto incide sulla qualità della vita". Ci sarà anche una pista ciclopedonale sulla Sp 525 che "ci collegherà a Bellinzago, Bettola e Inzago".

Prima donna in lizza per guidare il Municipio nella storia del paese, Mariani è decisa, se sarà eletta, "a rimettere le persone al centro". Lei, leghista da sempre, ha incassato l’endorsement dei partiti, il suo, Fratelli d‘Italia e Noi Moderati e l’appoggio esterno di Forza Italia. Fra le sue priorità, "sicurezza, anche stradale, un tema chiave in un posto dove c‘è tantissimo traffico da risolverlo con la Tangenziale Ovest".

Impegno anche sui giovani "servono strutture sportive, ma pure una rete con il no-profit a sostegno degli adolescenti". Altro punto essenziale di un eventuale quinquennio, "le scuole e non solo sull‘impasse delle medie ereditato dai nostri predecessori, ma anche per le elementari".

Infine, Galli. Se le urne lo premieranno promette "decoro. Vaprio è sporca, serve un cambio di passo su differenziata e manutenzione del verde", "daremo una destinazione precisa a ogni parco, uno spazio sarà dedicato ai bimbi, un altro ai nonni". Priorità anche alla sicurezza, "l’obiettivo è prevenire problemi, dall’immigrazione agli incidenti, lavoreremo con le scuole". "Sulla Tangenziale Ovest occorre una riflessione, dobbiamo essere certi che Città Metropolitana gestirà il tratto". Per gli anziani ci saranno "appartamenti protetti", e in caso di vittoria "non andremo avanti con il progetto del Centro sportivo come è oggi, serve piuttosto una struttura polifunzionale, che alle discipline affianchi le feste, la sala musica e il teatro. Solo così i costi saranno sostenibili".