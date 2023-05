Rubattino, appena inaugurata e già vandalizzata la ‘panchina inclusiva’ contro l'omotransfobia

Milano – Non è durata che poche ore la prima ‘panchina inclusiva’ di Milano, inaugurata sabato pomeriggio al quartiere Rubattino, in viale Maria Grazia Cutuli: nella notte è stata presa di mira da vandali che l'hanno coperta con vernice spray bianca, rubando anche la targa. E già era stata colpita prima ancora che la vernice si asciugasse, quando il giorno prima dell'inaugurazione qualcuno ha strappato i teli protettivi lasciando che la pioggia rovinasse le parti ancora fresche.

"Siamo sicuri siano stati strappati di proposito perché non c'è vento e perché i teli sono stati buttati a terra, uno da una parte e uno dall'altra della panchina. La inaugureremo lo stesso, nonostante lo sfregio, convinti ancora di più della necessità di queste iniziative. Se a qualcuno dá fastidio una panchina, cosa prova per le persone che la panchina rappresenta?", scrivevano su Facebook la presidente di Municipio 3 Caterina Antola e l'assessore Dario Monzio Compagnoni.

Nella notte il secondo raid. La panchina arcobaleno è stata voluta dal Municipio e dall'associazione Vivirubattino che ha coinvolto i cittadini del quartiere per dipingerla, mercoledì, in occasione della giornata mondiale contro l'omotransfobia. In quella giornata sono stati anche organizzati laboratori creativi per bambini e letture a tema sulle differenze di genere.

Ora, il secondo attacco in due giorni "ci amareggia. Evidentemente c'è chi non crede nei nostri stessi valori", il commento di ViviRubattino. Ma la panchina tornerà. "Intolleranza, violenza e omofobia sono purtroppo in preoccupante aumento - commenta la presidente Antola -. Gesti così vanno condannati e noi continueremo a lottare per i diritti di tutti e tutte. L'amore non ha sesso né genere, ridipingeremo la panchina più luminosa di prima".