Vandalizzata la colonia felina. L’allarme delle volontarie: ora non troviamo più i gatti

Sono spariti i gatti della colonia del laghetto della Decima per fare posto a “festini abusivi“. La denuncia è di Giordano Ambrosetti della Leidaa (Lega italiana difesa animali). La casetta della colonia sarebbe stata devastata da alcuni vandali ma non è esclusa un’azione mirata per scacciare i felini. Le volontarie si sono recate nell’area naturalistica La Decima, dove da tempo viene seguita una colonia felina di 16 gatti, e non avrebbero mai immaginato di trovarsi davanti uno scenario simile: la postazione alimentare costruita per proteggere le ciotole e tenere in ordine l’area era stata completamente invasa da legnami e parzialmente distrutta e la tettoia fracassata. E poi vaschette di cibo e acqua rovesciate o danneggiate. Inoltre i gatti della colonia sono spariti tranne alcuni che si aggirano ancora nei pressi della struttura ma sono spaventati. Secondo il consigliere comunale Giordano Ambrosetti, presidente della locale Sezione della Leidaa, si tratta di un fatto "che a prima vista aveva l’aria di un atto di vandalismo, ma potrebbe essere in realtà un’azione ben calcolata, vista la frequentazione di personaggi che usano l’area per festini accendendo falò che danneggiano il terreno e mettono a rischio di incendio le relative essenze arboree". La colonia era stata segnalata e certificata da Ats Veterinaria a febbraio 2021 e l’area assegnata riportava evidenti cartelli che disponevano il rispetto dello spazio e degli animali. Le tre volontarie da quel momento hanno iniziato l’azione di alimentazione dei felini, controllo dello status sanitario e sistemazione della struttura.

"Dopo questo atto di violenza calcolata quanto incivile – prosegue Ambrosetti – molti gatti della colonia non sono stati ritrovati. Di indole molto diffidente, alcuni evidentemente non si sono ancora ripresi dal trauma e non vi hanno ancora fatto ritorno. Non è facile occuparsi quotidianamente di colonie feline, ma dover fare anche i conti con atti del genere rende la situazione davvero sconfortante, anche perché non si tratta del primo episodio ed è da tempo che la questione è sul tavolo dell’amministrazione comunale". I vandalismi sono stati denunciati ai carabinieri. Non è la prima volta che gli animali sono minacciati a Locate. Nel recente passato in più occasioni nel mirino erano finiti i cani con “bocconi avvelenati“ in alcune aree dedicate.