Vandalismi in piazza. Multati due 13enni

I due tredicenni sono stati immortalati dalle telecamere della zona e riconosciuti dagli agenti della polizia di prossimità che pattugliano a piedi il territorio. I due ragazzini, nei giorni scorsi, si sono introdotti nel parcheggio sotterraneo di piazza monsignor Moneta, hanno portato via gli estintori e li hanno scaricati nell’anfiteatro davanti all’Istituto Sacra Famiglia, attirando l’attenzione dei cittadini che hanno segnalato l’atto vandalico alla polizia locale. "Sono partite subito le indagini – spiega l’assessora alla Polizia locale Maria Pulice –, visionando i filmati delle telecamere dei Giardini della Costituzione e delle zone limitrofe. Grazie anche all’aiuto degli agenti di prossimità, che pattugliano a piedi il territorio e quindi conoscono i ragazzini che lo frequentano, è stato possibile individuare i due responsabili di un gruppo che si ritrova spesso nell’area del centro storico". I due responsabili sono stati convocati in Comando insieme ai genitori e gli agenti hanno elevato due sanzioni: una per imbrattamento di suolo pubblico e l’altra per manomissione di attrezzatura posta in luogo pubblico, per un totale di 320 euro di multa per ciascuna famiglia. "Gli adolescenti – aggiunge il sindaco – devono capire che ogni azione ha delle conseguenze. La sanzione più importante credo sia quella della famiglia, perché viene meno il patto di fiducia che i genitori hanno con loro".Francesca Grillo