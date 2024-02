Vandalismi al parco, la Lega alza la voce: ora basta

"Basta atti di vandalismo, serve più controllo e attenzione ai giovani". La Lega di Rho alza la voce dopo l’ennesimo atto di vandalismo in città, questa volta nel parco tra via Bolzano e via Pregnana e chiede all’amministrazione comunale di intervenire. "Abbiamo saputo da alcuni residenti del raid vandalico che ha danneggiato il parco che si trova a pochi metri dalla scuola. Siamo preoccupati - dichiara Christian Colombo, consigliere comunale della Lega -. Questi gesti non solo arrecano danni materiali, ma minano anche il senso di comunità e di sicurezza. In vista dell’estate occorre agire con fermezza attraverso il presidio delle forze dell’ordine, per far capire che la nostra città non può essere di pochi violenti ma uno spazio aperto a tutto". L’esponente leghista auspica che vengano individuati e puniti i responsabili e chiede al Comune anche progetti per prevenire questi comportamenti diffusi nel quartiere intorno piazza Marinai d’Italia.

"È prioritario lavorare con i giovani, offrendo loro spazi e opportunità per un coinvolgimento nella vita della comunità. Invitiamo l’Amministrazione, insieme alla scuola Salvo d’Acquisto, a pensare a un’iniziativa in quest’area verde che condanni apertamente questi teppisti".

Roberta Rampini