"Valorizziamo l'imprenditoria femminile a Cinisello Balsamo"

Un accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, valorizzazione e sviluppo dell’imprenditoria femminile è stato firmato in questi giorni tra l’amministrazione e l’associazione ProgettoDI, che nell’ultimo anno ha visto crescere le adesioni del 20% con la prospettiva di raggiungere il 25% nel 2024. Tante le necessità espresse dalle artigiane: valorizzare le proprie esperienze professionali, maggiore visibilità, rapporti più stretti e frequenti con la comunità, maggiore consulenza in ambito finanziario, giuridico e fiscale, supporto formativo in ambito digitale. "ProgettoDI Donne Imprenditrici vuole trasmettere quel senso di solidarietà femminile che sa essere così forte da affrontare qualunque sfida – spiega Annamaria Bozzola, presidente e fondatrice dell’associazione –. Il fine comune è affermarsi e realizzarsi nel proprio lavoro come sinonimo di libertà e indipendenza. E anche poter offrire consulenza e un network di contatti utili a far crescere le realtà che hanno aderito al progetto". La prima azione cinesellese vedrà una mostra mercato a Villa Casati Stampa: un’occasione unica di scoprire i tanti prodotti handmade, originali e inediti. Nel weekend del 30 settembre e dell’1 ottobre, ci saranno anche un’area pet friendly con il pet bar dedicato agli amici pelosi e la possibilità di farsi un photoportrait d’autore gratuito con loro, l’esclusivo apetime, dj set e una golosa proposta street food. "Da tempo promuoviamo azioni e iniziative di sviluppo del mondo imprenditoriale, di valorizzazione della creatività e dei talenti, sia direttamente sia con realtà, enti, ordini professionali, con un’attenzione particolare all’imprenditoria giovanile e femminile. Uno degli strumenti di lavoro è il Tavolo delle imprese, a cui ProgettoDI è invitata a partecipare", dice il sindaco Giacomo Ghilardi. La.La.