Valentina, muratrice, imbianchina e saldatrice senza lavoro. Ma l’opportunità arriva da Salvambiente

Trezzano sul Naviglio (Milano) – Una richiesta di aiuto affidata ai social, “senza tante speranze”, ammette Valentina che con parole semplici metteva in evidenza un bisogno. “Devo lavorare per mantenere i miei figli e non mi vergogno di averlo chiesto sui social – racconta Valentina Tega il nome completo della 53enne di origini albanesi –. Mi hanno contattato dall’associazione Salvambiente di Trezzano per fare dei lavoretti in cui sono specializzata da tanti anni. Ed eccomi qui, con tanta gratitudine per questi volontari che mi hanno dato l’opportunità di farmi conoscere. Non è facile – prosegue – a 53 anni trovare un lavoro, soprattutto quando, da donna, ti offri come imbianchina, muratrice e saldatrice”.

Valentina Tega con il nipote Alex Dhro lazaj

Tutti lavori che Valentina svolge con maestria ormai da anni: “Ho imparato in Albania, ho fatto ristrutturazioni di oltre 300 case, poi sono venuta in Italia qualche anno fa per cercare lavoro – ricorda la 53enne –, prima a Napoli poi a Milano. Ho incontrato tante persone che non pagavano i lavori svolti, con tanti sacrifici ho aperto la partita Iva e mi sono messa a cercare impiego. Stavo per rinunciare, quando Mercedes e Gianfabrizio mi hanno contattata”. Si riferisce alla presidente dell’associazione Salvambiente Mercedes Mas e al vice Ganfabrizio Novi, che da anni sono impegnati nella valorizzazione del patrimonio verde trezzanese, tra cui il grande parco del Centenario.

Proprio qui Valentina ha sistemato i ponticelli, rifatto i muretti e le pedane di drenaggio sotto i giochi per i bambini, i cestini e tanti altri lavoretti, tutti con materiali di riciclo, nello spirito ambientalista dell’associazione. In più, con l’esperienza che ha alle spalle, è riuscita a “risolvere tante situazioni con idee davvero funzionali”, sottolinea Mercedes Mas, un’altra donna instancabile che ha a cuore l’ambiente e la valorizzazione dei talenti femminili, contro ogni disuguaglianza e distinzione di genere. Anche per questo, organizza corsi di cucito per uomini e, in programma grazie alla scoperta di Valentina, anche di muratura e saldatura per donne.

“Grazie ai volontari dell’associazione – conclude la 53enne – sono riuscita a far notare le mie capacità e in tanti ora mi contattano. Lo dico sempre: sarò anche povera, ma ho il cuore ricco di onestà e buona volontà. Il mio è un esempio per chi si abbatte perché non riesce a trovare lavoro, soprattutto dopo una certa età. A volte basta solo un’opportunità, grazie alle persone buone che, per fortuna, ancora esistono”.