Valentina Ferragni parla della storia con l’ex Luca Vezil: “Sono passata per la cattiva, ma non è così. Anzi”

Milano – Nell'ottobre dello scorso anno Valentina Ferragni e il fidanzato storico Luca Vezil si sono lasciati, un po’ a sorpresa, dopo nove anni. Da allora la sorella minore di Chiara Ferragni non è più tornata sull’argomento (né sui suoi passi), lasciando che i suoi social raccontassero la vita e le attività da influencer piuttosto che la vita privata. Oggi però la trentenne ha scelto, rispondendo ad alcune domande dei follower, di dare qualche spiegazione in più, senza però mai nominare l’ex fidanzato. Non che fosse necessario, visto che il “dico non dico” scelto da Valentina ha detto molto.

“Sono in un periodo molto bello della mia vita, molto particolare perché mi sto ricostruendo da zero. mi sto conoscendo ogni giorno sempre di più. Sono molto contenta. Negli ultimi anni non sono stata molto bene, invece ora sono molto più felice, molto più di prima”, è stata la risposta a chi le chiedeva “Ti vedo triste a volte, come stai?”.

Rispondendo invece a chi le chiedeva se rimpiangesse qualcosa, la bionda influencer cremonese ha detto che in passato avrebbe voluto essere più egoista, mettendo il suo bene al primo posto rispetto a quello di “altre persone”, “cosa che purtroppo non sono riuscita a fare, ma si impara dai propri errori”.

In merito alle “tappe” della vita, la trentenne Valentina ha sottolineato come in futuro le piacerebbe avere una famiglia tutta sua e “non essere solo la zia di Leo, Vitto ed Edo”, però quando “sarà il momento giusto per farlo, con la persona giusta per farlo”. D’altra parte ha spiegato anche che “sì, certo che credo ancora nell’amore”.

Poi la stoccata finale (all’ex fidanzato?): “Se mi conoscete avete capito che non mi piace piangermi addosso e mostrare quando sto male. Tante volte in questi mesi il mio silenzio mi ha fatto passare per cattiva quando non c’è cosa più diversa dalla realtà, anzi”. “La mia più grande soddisfazione è stata di essermi scelta, aver messo me stessa al primo posto e aver fatto qualcosa che facesse stare bene me e non qualcun altro, per la prima volta nella mia vita”.