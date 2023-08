Vacanze a Milano in montagna: 10 regole d'oro da rispettare

Chi, in questo super esodo sta andando o è appena arrivato in montagna per trascorrere le ferie al fresco tra passeggiate, trekking e scalate, deve considerare una serie di regole d’oro per fare vacanze in sicurezza. A stilare un decalogo sono la Società italiana d’Igiene (Siti), la Società italiana medicina di montagna (Simem) e la Società italiana di medicina dei viaggi (Simvim). Dal rapporto ‘bambini-montagna’ a cosa fare in caso di colpi di calore o di freddo; da come comportarsi nel caso si soffra di malattie croniche, alla giusta nutrizione e dell’idratazione, fino alle indicazioni per il soggiorno in quota degli anziani, passando per i suggerimenti sui rischi meteo-ambientali da valutare preventivamente, l’abbigliamento, le vaccinazioni e la presenza di un amico a 4 zampe, tanti i consigli per vivere una vacanza in sicurezza.