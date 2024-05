Risarcimenti Ustica, gli ex amministratori Itavia si difendono: “Nessuna malversazione, quei soldi sono stati investiti”

Milano, 8 maggio 2024 – Jacopo Di Stefano e Marco Scorzoni, ex amministratori di Itavia, in merito al sequestro nell'inchiesta milanese che li vede indagati, precisano in una nota che "la vicenda giudiziaria non riguarda in nessuna misura le somme riconosciute ai famigliari delle vittime” e che “non risponde al vero che quanto versato alla nuova Itavia sia stata oggetto di qualsivoglia ipotesi di malversazione da parte degli amministratori”». In realtà, si legge ancora nel comunicato, “gli investimenti intrapresi ed oggetto di preliminare contestazione sono stati investiti e hanno fruttato e portato direttamente nelle casse della società oltre dieci milioni di euro per i soli rendimenti maturati”.

Si tratta di una "vicenda che origina da interessi di natura privatistica circa le aspettative di lucro dei soci di minoranza che hanno sollecitato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria”.

Diversamente "da quanto riportato dagli organi di stampa - prosegue la nota - in sede societaria e in accordo con le autorità preposte, sono in corso i rimborsi richiesti dal tribunale civile di Genova secondo un piano con modalità condivise con Itavia spa”.

E ancora: “Qualsiasi riferimento a sottrazione dei risarcimenti e/o azzeramento degli stessi è priva di qualsivoglia fondatezza”. Saranno intraprese «in tutte le sedi azioni giudiziarie per chiarire al più presto l'accaduto e per evitare ulteriori speculazioni o illazioni sul nostro operato - concludono - nella consapevolezza che chi ha agito lo ha fatto sempre nell'interesse della società”.