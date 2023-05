Uss, le rogatorie per ricostruire la fuga in Russia

Passano per rogatorie inviate a Slovenia, Serbia, Croazia e Germania, le indagini sul caso di Artem Uss, l’uomo d’affari russo evaso dai domiciliari a Basiglio a marzo, il giorno dopo che la Corte d’appello aveva dato il via libera all’estradizione richiesta dagli Usa. Attraverso le richieste internazionali di assistenza giudiziaria, gli inquirenti puntano a seguire (grazie alle immagini delle telecamere) il percorso dell’auto con cui l’imprenditore, figlio di un oligarca putiniano, è arrivato fino in Serbia (per poi raggiungere la Russia) uscendo dal confine triestino. Alle autorità tedesche, invece, i pm hanno chiesto informazioni su Yuri Orekhov, amico e socio del quarantenne russo, arrestato e ancora in carcere in Germania, accusato di traffico di materiale militare e civile “dual use“, sempre su mandato degli Usa.