Urta un’auto e cade dalla moto, gravissimo 27enne

Giovane centauro in coma per un incidente in moto. Lui è stato trasportato a Niguarda in elisoccorso, l’automobilista è invece sotto shock. E’ successo ieri intorno a mezzogiorno, sulla strada statale del Sempione. Dalle prime ricostruzioni, il motociclista di 27 anni ha perso il controllo della due ruote, urtando con la sua motocicletta un’auto e finendo poi addosso a un’altra vettura, guidata da una signora 69enne, prima di cadere sull’asfalto in modo violento. La caduta ha provocato gravi traumi al giovane che sta lottando tra la vita e la morte. L’incidente, apparso subito grave, è avvenuto in direzione Nerviano, all’angolo con via Lainate. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi oltre alla polizia locale di Pogliano ed intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato in codice rosso, massima urgenza, il motociclista all’ospedale Niguarda di Milano, giunto in coma. In ospedale è stata portata sotto shock anche la 69enne che era alla guida della macchina urtata dal motociclista. Lei è stata accompagnata all’ospedale di Rho. "Stiamo verificando e vagliando la dinamica dell’incidente", commenta il comandante della polizia locale di Pogliano milanese, Stefano Palmeri. Davide Falco