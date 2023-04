Omicidio a Milano, uomo ucciso a coltellate nella sua casa dopo una lite

Milano, 26 aprile 2023 – E’ stato ucciso nella sua abitazione con una serie di coltellate prevalentemente al torace molto probabilmente durante una lite con due uomini.

Il cadavere è stato scoperto dalla Polizia di Stato è intervenuta la notte scorsa in un appartamento Aler in via dei Panigarola 8 a Milano, nel quartiere Corvetto, in periferia nella zona Sud-Est della città. La via dove si trova la palazzina è nota per lo spaccio di droga, anche se al momento non si propenderebbe per una pista piuttosto che per un'altra, riguardo al movente.

L’uomo di 70 anni, con un vecchissimo precedente di Polizia, è morto per una serie di coltellate.

I medici intervenuti hanno tentato disperatamente di rianimarlo ma l'anziano è deceduto sul posto, senza essere trasportato in ospedale.

La polizia era stata allertata dal 118, a sua volta chiamato dalla coinquilina dell'uomo che ha parlato di una lite in casa, al quarto piano della scala D in una palazzina popolare, con due nordafricani.

Sono in corso le indagini a cura della Squadra Mobile che sta raccogliendo testimonianze. Sul posto anche la Scientifica per i rilievi.