Un’officina on the road per aspiranti idraulici

Un vero e proprio show-room su quattro ruote, che è diventato anche una classe per l’attività pratica ed è "planato" nel cortile dell’istituto Salesiani. "Su questa officina on the road non solo tanti nostri studenti hanno potuto curiosare grazie a Grohe, leader mondiale nel settore termoidraulico, ma i ragazzi di questo indirizzo del Cnos-Fap Salesiani Lombardia hanno anche ascoltato le analisi tecniche dei professionisti della società sui miscelatori a incasso, per poi far pratica sul camion", hanno spiegato i docenti della formazione professionale del polo di viale Matteotti. Il truck di Grohe, un tir espositivo, è infatti partito per un tour, nell’ambito del progetto firmato dall’azienda che supporta gli istituti professionali nella formazione degli idraulici del futuro. Si tratta di un viaggio in quattro tappe in altrettanti istituti professionali targati Salesiani, che vedrà oltre 300 studenti coinvolti in training pratici e in prove tecniche per conoscere da vicino i prodotti del brand e mettersi alla prova con un’attrezzatura all’avanguardia. "A bordo del nostro truck, gli aspiranti idraulici avranno la possibilità di entrare nel vivo della professione, esercitandosi nell’installazione dei prodotti con test e premiazioni finali – hanno sottolineato i vertici di Grohe -. Si tratta di un altro passo importante per promuovere la professione di idraulico, per offrire un percorso di formazione qualificata e anche potenziali opportunità professionali".

La.La.