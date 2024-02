Uno sguardo al futuro: la 3ªA visita l’Eurodrive

A fine ottobre del 2023 la 3ªA della scuola media "L. Pirandello" si è recata in autobus a visitare la fabbrica SEW – Eurodrive di Solaro, un’azienda produttrice di motori. Davanti agli alunni si è presentato un imponente edificio moderno. Le pareti bianche e le grandi vetrate fanno sembrare la ditta ancora più all’avanguardia e gli studenti ne sono rimasti molto colpiti. L’interno, poi, è ancora meglio. Sembra di stare in un edificio costruito pochi giorni prima, con le pareti così pulite che sembrano brillare.

Ovviamente i ragazzi non vedono l’ora di iniziare la visita e sono sicuri che questa esperienza gli avrebbe insegnato qualcosa di più sul mondo del lavoro.

Per prima cosa sono stati portati in una grande sala, piena di sedie e lì una dipendente ha illustrato loro nel dettaglio tutte le caratteristiche e le informazioni sulla fabbrica.

Successivamente, prima di raggiungere la parte della Smart Factory, si è presentata anche la possibilità di osservare dei dipendenti che lavoravano scrupolosamente con il computer. Dopo aver varcato una porta, anch’essa bianca, gli alunni si sono trovati in un locale enorme: la fabbrica vera e propria.

Dal soffitto parte un intricato sistema di cavi e ganci che permette il trasporto di oggetti da una parte all’altra della fabbrica. Infatti l’Eurodrive è un’azienda 4.0, ovvero un modello di produzione e di gestione aziendale che implica anche l’utilizzo di macchinari connessi a Internet e si basa su due colonne importanti: interconnessione e automatizzazione dei processi di produzione. Abbassando lo sguardo, poi, si possono notare dei robot – gli AGV – che si spostano in continuazione e, come era stato spiegato in precedenza, essi costituiscono un piano mobile di lavoro per gli operai. Passati circa dieci minuti, i ragazzi si sono recati in una stanza dove è stato organizzato un divertente e utile lavoro di gruppo.

Questa esperienza ha permesso loro di comprendere meglio il funzionamento di un ambiente produttivo all’avanguardia.

Dopo questa esperienza coinvolgente. I ragazzi hanno quidi capito che, sebbene non avessero ancora deciso quale tipologia di studi avrebbero intrapreso, avrebbero cercato un lavoro che potesse soddisfare le loro aspirazioni e i loro sogni, ispirati dalla visione futuristica e dall’efficienza osservate durante la visita alla fabbrica SEW – Eurodrive di Solaro.Il valore di un’uscita didattica tesa all’orientamento scolastico ha proprio questo scopo: indicare ai ragazzi quali strade si possono intraprendere.