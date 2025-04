Uno scontrino per la scuola. In cambio quaderni e penne

Oltre 17mila 200 scontrini rilasciati da 50 attività commerciali di Rho, portati in dodici scuole e trasformati in materiale didattico. Grande successo per la prima edizione dell’iniziativa "Uno scontrino per la scuola" promossa nell’ambito del distretto urbano del Commercio dal Comune, dalla delegazione Confcommercio di Rho e da cinquanta negozi e attività del territorio. In media ogni scuola ha raccolto circa 1.400 scontrini. La graduatoria fatta in funzione del numero degli scontrini raccolti da ogni scuola, in proporzione al numero di alunni di ciascun plesso, ha visto classificarsi al primo posto la scuola Giuseppe Casati, al secondo posto la scuola Gianni Rodari e al terzo la scuola San Carlo. Tutte le altre scuole partecipanti si sono classificate quarte in graduatoria. Il “montepremi” di 4mila 300 euro è stato suddiviso così: 700, 500 e 400 euro per le prime tre scuole classificate e 300 euro per ciascuna altra scuola. Gli obiettivi dell’iniziativa, valorizzare il commercio di vicinato e sostenere le scuole primarie sono stati dunque raggiunti. "Fare squadra è importante. Voglio ringraziare tutti gli operatori economici che hanno aderito all’iniziativa consentendo di donare alle scuole 4mila 300 euro. Anche loro, come insegnanti, genitori e ragazzi, si sono dati da fare per promuovere l’iniziativa. Questo rafforza sia il mondo del commercio di vicinato, sia la comunità cittadina che diventa ancora più coesa", dichiara Maria Rita Vergani, assessore al Commercio e vicesindaco.