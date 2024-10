L'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano quarta al mondo per qualità della ricerca nella classifica THE

L'Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) è risultata la quarta università al mondo (a pari merito con Berkeley e la Carnagie Mellon Università) per la qualità della ricerca nella classifica THE (Times Higher Education) World University Ranking 2025. Con un punteggio di 99 in questa voce è superata solo dal Massachusetts Institute of Technology (99.7), Stanford (99.6) e Harvard (93.3).

“Siamo orgogliosi dello straordinario risultato raggiunto da UniSR nel THE – ha commentato il rettore Enrico Gherlone – che pone un sigillo autorevole su UniSR, come istituzione votata alla qualità della ricerca, all'eccellenza della didattica, che ne è imprescindibilmente correlata e, in ultima analisi, al progresso della società basato sulla conoscenza”.

Dall'università sottolineano che "anche nelle aree della didattica, dell'ambiente di ricerca e dell'industria, l'ateneo si posiziona sopra i risultati medi conseguiti dalle altre istituzioni classificate e anche nelle prospettive internazionali il posizionamento in classifica è allineato al dato medio registrato dagli altri atenei. Peraltro, all'interno del pilastro della didattica, l'ateneo raggiunge l'eccellenza nell'ambito dei dottorati, con il punteggio massimo, pari a 100,00”.

In classifica generale, Vita-Salute San Raffaele si posizione fra la 201 e 250ma posizione (quarta università italiana). UniSR raggiunge il top score (tra 98.4 e 99.7) in tutti gli indicatori della qualità della ricerca, che nel ranking ricopre il peso maggiore nella ponderazione dei dati (30%), vale a dire impatto delle citazioni, eccellenza della ricerca, forza della ricerca e influenza della ricerca.