Università Cattolica, 6 nuovi corsi di laurea, tra Milano, Brescia e Piacenza

Due corsi di laurea magistrali al debutto e tre curricula nuovi all’interno di percorsi già attivi all’università Cattolica. “Innovations in biotechnology applied to regenerative medicine“ è in lingua inglese e troverà spazio a Brescia. “Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment“ avrà sede a Cremona. Ci saranno anche “Lingue per il management della comunicazione, dei brand e dei media“ all’interno della laurea triennale in Scienze linguistiche, a Milano, dove due curricula avranno come focus Mercati globali e Strategie d’impresa. Ci sarà un curricula sulla “Sostenibilità“ nel corso magistrale in Gestione d’azienda, a Piacenza. "Non abbiamo paura di sperimentare, per esempio attraverso la didattica immersiva e ibrida effettuata all’interno di Metaversity, un progetto pilota del Laboratorio di Ateneo Teaching and Learning Lab", aggiunge Fausto Colombo, prorettore alle Attività di comunicazione e promozione dell’immagine. Si punta sull’orientamento. "Molto interessanti sono le Summer Experience: proposte da giugno a settembre, consentono agli studenti di vivere un’esperienza universitaria a tutto tondo, soggiornare nel Campus, conoscere l’offerta formativa, la metodologia didattica e i servizi", ricorda Giovanni Marseguerra, prorettore delegato al Coordinamento dell’offerta formativa.