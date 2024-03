"Uniti contro tutte le guerre". La società civile sfila per la città

Luci, bandiere e striscioni, per invocare la pace in Medio Oriente e in Ucraina. Grande partecipazione alla manifestazione (nella foto) che, ieri sera a San Giuliano, ha contribuito a riaccendere i riflettori sul conflitto israelo-palestinese e, in generale, a chiedere il cessate il fuoco in tutti i Paesi travagliati dalla guerra. Organizzata dalla comunità pastorale San Paolo VI insieme alle associazioni Anpi, Agesci e Masci, l’iniziativa “Uniti contro ogni guerra“ ha ricevuto anche il sostegno del Comune. E così la classe politica, in testa il sindaco Marco Segala, e diversi esponenti dell’associazionismo e del mondo culturale locale, oltre a cittadini di ogni età, si sono uniti al corteo che è partito alle 20.30 da largo Pertini e ha raggiunto piazza Vittoria, dove gli Scout hanno letto brani e poesie ispirate alla pace, con testi di Francesco d’Assisi, Gino Strada e Bertold Brecht.

"Si tratta di un messaggio corale a favore di un cessate il fuoco, al di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere sulla questione palestinese. Un tentativo di mediazione e collaborazione, oltre ogni ideologia", ha spiegato Paola Pedrazzi, presidente della sezione locale dell’Anpi.

A.Z.