Unità Mobile Sport: Laboratori nei Parchi di Rho

Laboratori nei parchi della città per ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su, il mercoledì pomeriggio, per tutto il mese di settembre. Il progetto è stato promosso dal Comune in collaborazione con l’Unità Mobile dello Sport e con le cooperative Lotta contro l’emarginazione, Comunità Nuova e Intrecci. Porta nei parchi della città occasioni di aggregazione, promuovendo tornei, laboratori per sperimentare alcune discipline sportive, e momenti di svago legati alla musica. Obiettivo: avvicinare i ragazzi e le ragazze che frequentano gli spazi verdi come luoghi di ritrovo. Al Parco Europa gli educatori saranno presenti il 6 e il 13 settembre. Al parco Magenta di Lucernate il 20 e il 27 settembre. Sempre dalle 17 alle 19. "I parchi sono luoghi di ritrovo per i ragazzi, intercettarli e proporre loro occasioni per praticare sport aiuta a promuovere le attività presenti sul territorio grazie a numerose associazioni - spiega l’assessore ai Giovani, Paolo Bianchi -. Siamo noi ad andare incontro ai più giovani, per lanciare loro proposte dal sapore educativo".