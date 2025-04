Unione Europea, è ora di costruire un impianto giuridico costituzionale

Riccardi

La guerra in Ucraina ha coinvolto l’Europa che ha finanziato massicciamente Kiev con l’invio di armi a difesa. L’ascesa alla presidenza di Trump ha dato una scossa svegliando dal dolce torpore il Vecchio Continente che potrebbe non contare più sulla protezione dello “zio Sam“. La Casa Bianca non vuole essere ancora il principale sostenitore della Nato. Gli alleati devono allargare i cordoni della borsa incrementando i contributi fino al 5% del Pil. Riteniamo che le sparate di Trump siano indirizzate all’interno, con lo sguardo rivolto al 20.9.2026, data delle elezioni di medio termine.

Importante tornata perché i repubblicani mantengano la maggioranza del Congresso favorendo l’applicazione della politica del presidente. La seconda guerra mondiale iniziò l’1.9.1939 con l’invasione nazista della Polonia. Il 7.12.1941 la base militare di Pearl Harbour fu attaccata dal Giappone. La dichiarazione di guerra degli Usa al Sol Levante fece scattare le clausole di guerra del patto d’acciaio nel quale erano parti Germania e Italia.

La discesa in campo, due anni dopo!, degli yankee capovolse l’andamento bellico mettendo in crisi la Germania che il 7.5.1945 si arrese senza condizioni avendo in precedenza conquistato quasi tutta l’Europa. Il dopo. Piano Marshall, ricostruzione, guerra fredda, caduta del Muro il 9.11.1989. La potenza americana non aveva rivali. Ma le disfatte vietnamite, coreane e la fuga dall’Afganistan hanno portato al potere l’America rurale tradizionalmente isolazionista e stufa di versare sangue e soldi a protezione di alleati “sconosciuti”. Molti dei quali si considerano se non nemici, quantomeno avversari. Tanti ignorano che l’Europa non può cambiare nulla (ad esempio un esercito comune e cancellare l’unanimità) se non si modificano i trattati per costruire un impianto giuridico costituzionale. Unico strumento per l’Europa politica. Federale o almeno confederale?